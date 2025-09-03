R. & P. nota della costituente Nuova Locri

La costituenda Nuova Locri, pronta a riattivare il sogno e la tradizione della storica A.C. LOCRI 1909, non più affiliata alla FIGC dal 2014, ma sempre presente, vigente e attiva nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

Constatato che, a seguito della mancata partecipazione della società ex Benestarnatilese al campionato di riferimento (Eccellenza calabrese), si è ritenuto opportuno riaffiliare la vecchia società Associazione Calcio Locri 1909. La pratica è in itinere e sarà il Comitato Regionale a decidere la categoria spettante a questa nuova/vecchia realtà.

Vi sono alcuni principi costituenti che i promotori, gli affiliati e i simpatizzanti — in primis i tifosi organizzati —, nelle riunioni preparatorie, hanno individuato come determinanti: 1. Contrarietà alla compravendita di titoli. Un titolo nasce e muore nella città di appartenenza. In conseguenza di ciò ripartiremo, se così delibererà il Comitato Regionale FIGC, anche dalla Terza Categoria. 2. Chiarezza sulle sponsorizzazioni. La costituenda società intende fare massima chiarezza su eventuali possibili sponsorizzazioni, diffidando e differenziandosi dalla — talora — scellerata gestione pregressa delle stesse. È doveroso sottolineare che, in passato, proprio una gestione distorta delle sponsorizzazioni ha contribuito a generare una pesantissima situazione debitoria delle vecchie società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli enti di riscossione. Ogni concreta opportunità sarà quindi valutata con oculatezza e correttezza, esclusivamente nell’interesse della comunità e della squadra. 3. Settore giovanile e Scuola Calcio GRATUITA. È determinante la strutturazione di un settore giovanile comprensivo di tutte le categorie e, soprattutto, è necessaria la nascita di una Scuola Calcio GRATUITA del Locri. È necessario che i bambini e le bambine, iniziando a divertirsi nella Scuola Calcio del Locri, si fidelizzino alla maglia amaranto e si identifichino nella squadra, nella maglia e nei colori della nostra città. Si privilegeranno le competenze tecniche e i calciatori di Locri e del comprensorio.

Qualsivoglia categoria sarà importante per ricominciare a fare calcio con orgoglio, gioia e passione, senza alcun rapporto di dipendenza politica e senza alcuna speculazione economica.