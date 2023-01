SPORT CALCIO Asd Siderno 1911, finisce l’era Alia. Al capolinea anche il Ds, Paolo Spadaro

Redazione – La società sportiva Asd Siderno 1911 con un comunicato stampa rilasciato oggi pomeriggio fa sapere che si è interrotto di «comune accordo il rapporto con l’allenatore della prima squadra Giuseppe Alia nonostante la grande stima reciproca che ormai si era creata».

«Tale decisione – si legge in una nota stampa – è stata maturata in seguito agli ultimi risultati negativi della squadra. Oltre al tecnico lascia anche l’incarico di direttore sportivo Paolo Spadaro».

La dirigenza ci tiene a ringraziare pubblicamente sia il Tecnico uscente che il D.S. per il lavoro svolto fino ad oggi, augurando loro un futuro ricco di soddisfazioni professionali. A breve, fanno sapere dalla società sportiva, sarà annunciato il nuovo tecnico.