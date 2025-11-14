Nella prima settimana una vittoria (con l’U15) ed una sconfitta (con l’U17)

di Redazione

LOCRI – Sono iniziati i campionati femminile nazionali ed in questa prima fase regionale l’Athena Nike Locri è stata subito impegnata a giocare con due toste e storiche avversarie. Martedì si è disputata la prima partita in assoluto del campionato under 17, dove la squadra guidata in panchina da mister Carlo Alia a Crotone è stata ospitata dalle campionasse regionali di categoria. La sfida è partita subito in salita, ma la tenacia delle amaranto non si è fatta attendere e con determinazione hanno retto ben in campo segnando il gol dell’1-2 con Serena Panetta e colpendo una traversa con Evelyn Furina ed un palo con Myriam Grillo. Nel secondo tempo però la maggiore quadratura tattica e soprattutto tecnica ha fatto la differenza, le ragazze locresi sono scese anche atleticamente ed il risultato si è chiuso con un 7-1 a favore delle locali.

Giovedì invece è iniziato il campionato under 15, dove a Locri è arrivato l’US Catanzaro, le baby amaranto (oggi in maglia nera) hanno sfoderato una prestazione arcigna ed attenta prendendo subito il campo con forza e determinazione. La partita si è incanalata subito nel verso giusto grazie alle reti di capitan Sofia D’Amico e Fatima Galluzzo; nella ripresa è arrivata la tripletta di Giada Ameduri che ha chiuso di fatto la partita e nel terzo tempo si è completata con le reti di Giada Lacopo su punizione e del nostro neo centravanti Myriam Grillo. Ottime le prestazioni di Benedetta Panetta tra i pali, di un’attenta ed oculata Sarah Pulitanò, di Melania Ciccia precisa in marcatura, di Aurora Armeni instancabile recupera palloni a centrocampo e di una sorprendente Ginevra Fimognari che sfodera una bella prestazione di cuore e grinta. Brava e combattiva Alice Crisafi nel suo esordio stagionale e Giulia Commisso sempre presente.

Quest’anno ci aspetta una stagione ricca di eventi e di partite, l’accordo di partnership con l’Academy della AS Roma ha dato più vigore al “disegno” e speriamo che sempre più ragazze si possano avvicinare al progetto femminile per costruire assieme una entusiasmante avventura.

Intanto, sul fronte del calcio maschile, il Locri Next Gen si sta preparando al meglio per la trasferta di Spilinga nel campionato di prima categoria girone C. I ragazzi di mister Iervasi sono decisi e concentrati e partono con l’intento di tornare a vincere dopo i tre pareggi consecutivi. L’avversario è ostico e soprattutto in casa sfodera belle prestazioni, per questo gli amaranto dovranno cercare di costruire una gran partita buttando il cuore oltre l’ostacolo.