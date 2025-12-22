R. & P.

CORIGLIANO ROSSANO – Serviva una prova di forza, di maturità e di personalità. E la Pallavolo Rossano ASD ha risposto presente, espugnando la difficile trasferta di Cutro con una vittoria pesantissima per 3-1 nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Femminile.

Nella seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie C Femminile, le ragazze di Luigi Zangaro superano la L. Sc. Scorte Tecniche Cutro per 3-1 (25-16, 26-28, 29-27, 26-24) al termine di una gara intensa, combattuta e di altissimo livello tecnico, contro una delle squadre più in forma del torneo, conquistando tre punti pesantissimi che consolidano il primato in classifica.

Un successo tutt’altro che scontato alla vigilia, contro un Cutro trascinato dal pubblico di casa e guidato in panchina da Michela Sapia, ex giocatrice della Pallavolo Rossano Asd, rossanese doc, che ha preparato la gara nei minimi dettagli. E in campo si è visto: ritmi elevati, scambi lunghi e grande qualità in ogni fondamentale, degni di categorie superiori.

Coach Zangaro, ancora privo della palleggiatrice titolare Fabiola De Araujo, affida la regia a Veronica Risuleo, con Valeria Diaco opposta, Martina Domanico e Valentina Martilotti in banda, Sara Genova e Margo Dziunyk al centro, Michela Falcone libero di difesa e Morena Scorpaniti libero di ricezione.

L’avvio di gara è equilibrato, ma nel primo set Rossano alza progressivamente il ritmo, trova continuità al servizio e in attacco e piazza l’allungo decisivo nel finale, chiudendo 25-16 con autorità.

Nel secondo parziale la sfida si fa durissima: le due squadre procedono punto a punto fino ai vantaggi. Cutro sfrutta meglio le occasioni nei momenti chiave e riesce a pareggiare i conti 28-26, dimostrando grande carattere.

Il terzo set è probabilmente il cuore della partita. Rossano accusa inizialmente il colpo, va sotto nel punteggio, ma non molla mai. Sul 23-21 per Cutro le gialloblù reagiscono con personalità, recuperano e chiudono un set epico per 29-27, che spezza l’equilibrio psicologico del match.

Nel quarto parziale Rossano prova l’allungo decisivo portandosi sul 18-13, ma le cutresi rientrano e annullano anche un match point. Serve sangue freddo, esperienza e lucidità: qualità che le bizantine dimostrano tutte, chiudendo 26-24 e facendo esplodere la gioia a fine gara.

Una vittoria di carattere, maturità e forza mentale, che permette alla Pallavolo Rossano ASD di proseguire la marcia a punteggio pieno: 36 punti in 12 gare, imbattute e sempre più leader del campionato.

Applausi sinceri anche al Cutro, probabilmente la squadra che ha messo maggiormente in difficoltà la capolista finora, confermandosi formazione di grande valore.

Ora spazio alla pausa natalizia, fondamentale per ricaricare le energie e soprattutto per recuperare pienamente Fabiola De Araujo, pedina chiave nello scacchiere rossanese. Ma il messaggio lanciato dal parquet di Cutro è chiaro: questa Pallavolo Rossano ASD sa soffrire, lottare e vincere ovunque.