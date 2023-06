di Redazione

SIDERNO – “Si comunica alla cittadinanza ed ai tifosi che la ASD Jonica Siderno 1980 non prenderà parte alla stagione agonistica 2023/24. Una decisione sofferta ma che si rende necessaria per contribuire a creare le condizioni per far ripartire il calcio nella nostra città, attraverso un progetto che coinvolga tutta la città, partendo dalle istituzioni, dagli imprenditori e da tutte associazioni sportive del territorio. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’incredibile esperienza passata, che ci ha visto raggiungere la seconda categoria, dal presidente all’ultimo dei calciatori, allo staff tecnico ed a tutti coloro che si sono spesi per amore di questi colori. Siamo convinti che il calcio a Siderno tornerà a far vibrare i cuori di tutti i tifosi. Noi tiferemo sempre per i colori della nostra Città.Sempre Forza Siderno!”.

Così è quanto scrive in una nota l’Asd Jonica Siderno 1980.