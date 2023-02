Sport: Arvalia Lamezia ed Esperienza Nuoto Reggio dominano la classifica generale dell’ultima tappa Winter Season di Asi Calabria Nuoto

R. & P.

Tornano l’entusiasmo e i numeri pre-pandemia in una giornata di grande sport per la Calabria del nuoto. Seconda tappa della Winter season per Asi Calabria nuoto.

Si è svolta a Lamezia Terme questa ultima gara della stagione (la prima si è svolta a dicembre a Reggio Calabria) che ha visto trionfare Arvalia Nuoto Lamezia con 871 punti, seguita a stretto giro da Esperienza Nuoto, del centro sportivo Andrea Maria, con 715.

Ma a trionfare è soprattutto lo sport, il nuoto nello specifico, con una giornata all’insegna dell’entusiasmo e della sana competizione.

Nove le società partecipanti, oltre 300 gli atleti di ogni età che si sono alternati in vasca regalando momenti di grande emozione.

Particolarmente avvincente la 8×50, peculiare staffetta di Asi Calabria Nuoto, che quest’anno ha visto alla contesa dei gradini più alti del podio Arvalia ed Esperienza. Un testa a testa tra le due società, tra la prima e la seconda tappa invernale; a Reggio Calabria era stata Arvalia a spuntare la vittoria, ma Esperienza si prende la rivincita a Lamezia. Ai blocchi anche Arvalia, Olimpo Blu, Blu Team, Pianeta Sport per una bella competizione già oltre le aspettative sin dall’inizio, quando Blu Team parte con una vasca di vantaggio rispetto a tutti contro ogni pronostico. Olimpo parte in coda a inizio gara. A fine gara, però, abbiamo prima Esperinza, seconda Arvalia, terza Olimpo. Olimpo blu quindi risale tutte le posizioni con tenacia regalando momenti di grande patos grazie ad un avvincente scambio di posizioni che ha infiammato gli spalti.

E in classifica generale, come detto, dominano Arvalia ed Esperienza, rispettivamente prima e seconda classificata. Al terzo posto Italica Parco Caserta con 424 punti, per poco rimane giù dal podio Blu Team Nuoto con 414, segue al quinto posto Olimpo Blu 353, sesta Pianeta Sport Apan 265, a seguire Gymnasium Cittanova 181, poi Penta Vibo nuoto con 180, chiude la classifica generale Sporting Club Ardore con 107 punti.

E sono sempre Arvalia ed Esperienza a occupare i primi due posti della classifica Esordienti. Pianeta Sport Apan, che chiude questa classifica, occupa invece un ottimo terzo posto nella classifica Categoria; nella classifica Master è Esperienza ad essere prima, spuntandola su Lamezia, seconda, seguita da Penta Vibo e Gymnasium Cittanova.

La classifica Propaganda, con in vasca i piccolissimi nati nel 2014-2017, vede ancora trionfante Arvalia Nuoto Lamezia, decisamente in forma smagliante in questa stagione Asi, che disputa un ottimo campionato, seguita da Blu Team, Italica, Penta Vibo, Esperienza Nuoto, Gymnasium Cittanova, poi Olimpo blu, Pianeta sport Apan e Sporting Club Ardore.

Si conclude così questo bel capitolo sportivo natatorio che torna alla grande dopo un dicembre costellato di incertezze e qualche timore post-pandemico.

Incertezze spazzate via dal grande e palpabile entusiasmo di domenica, che ha visto tornare in vasca tante società che non partecipavano da tempo come lo Sportimg club. Tutti soddisfatti, a partire dalle squadre che si sono spartite i numerosi premi in palio, sino al responsabile del settore Nuoto Asi Giuseppe Gangemi, col suo staff, e del Presidente del Comitato regionale di Asi Calabria, Giuseppe Melissi.

Qualche numero per dare le dimensioni dello sforzo organizzativo che coinvolge gran parte di questa splendida Calabria appassionata di nuoto: 1000 partenze per quasi 200 batterie. Per tutto questo un meritato ringraziamento va a anche alla Federazione Italiana Cronometristi della sezione di Catanzaro.