Spirlì: lunedì tavolo tecnico per verificare criticità ed eventuale zona rossa per la Calabria

Spirlì: lunedì tavolo tecnico per verificare criticità ed eventuale zona rossa per...

di Redazione

È di poco fa la notizia del Governatore Spirlì che sulla sua pagina fb ha scritto un post dove si legge: 《Sto predisponendo, per lunedì mattina, un tavolo tecnico con tutte le rappresentanze. Raccolti pareri e osservazioni, potrò decidere nell’interesse di Tutti.

Non Vi fate fuorviare da pochi facinorosi in campagna elettorale: il timone è nelle NOSTRE mani, le VOSTRE e le nostre. Decideremo sempre insieme. Al tavolo tecnico, VOI siete rappresentati da me. Anche coloro che blaterano e maledicono. Tutti》.