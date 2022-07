SPIRITI LIBERI CALABRESI Sabato a San Luca la consegna del premio

R. & P.

L’Associazione Culturale “spiriti Liberi Calabresi” comunica che sabato prossimo, 30 luglio 2022, nella suggestiva cornice di Piazza Umberto I, sulla quale si affaccia il balcone della casa natia di Corrado Alvaro, si svolgerà la terza edizione del premio “Spiriti Liberi Calabresi” che quest’anno vedrà premiti con una targa due giovani che nei rispettivi ambiti si sono distinti per libertà di pensiero e autonomia intellettuale: Francesca Lagatta, Giornalista, e Fabio Macagnino, Cantautore.

La serata vedrà, inoltre, la presenza del Senatore On. Giuseppe Auddino, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata per la seconda volta nei confronti della nostra Associazione. Il premio, come dicevamo, è giunto alla terza edizione. Siamo determinati nel continuare a farlo crescere ed affermarsi nel panorama Culturale Calabrese, certi che la libertà di pensiero sia una delle componenti principali che porta all’onestà intellettuale.

Come Soci Fondatori dell’Associazione, vogliamo ringraziare pubblicamente l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Bruno Bartolo, per la solita disponibilità e celerità nella risposta alla nostra richiesta che ci porterà a passare un’altra memorabile serata tra amici, nella speranza di essere all’altezza della suggestiva location che speriamo stimoli la partecipazione di un pubblico numeroso.

Pietro Sergi, Presidente Associazione “Spiriti Liberi Calabresi”.