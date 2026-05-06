GAIA PRESENTA DENUNCIA REDATTA DALL’ AVV. ELEONORA CARCHEDI PRESSO LA PROCURA DI VIBO VALENTIA.

di Redazione

SPILINGA – Ennesima barbarie perpetrata ai danni di piccole anime indifese. Alcuni gatti, in Via Primo Maggio, a Spilinga, curati e nutriti da una residente del luogo, sono stati ritrovati a fine aprile senza vita e in condizioni terribili. Scene che lasciano senza parole, ma soprattutto lasciano un senso di dolore difficile da ignorare.

Di fronte a tale gesto crudele, che non può essere ignorato, l’associazione Gaia Animali & Ambiente ha fatto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, redatta dall’Avvocato Eleonora Carchedi di Gaia Lex Vibo Valentia. “Chiediamo di indagare”, dichiara il presidente nazionale di Gaia Animali & Ambiente Edgar Meyer. “Paiono ravvisarsi profili di responsabilità penale. Ho firmato denuncia-querela nei confronti di chiunque venga ritenuto responsabile per il reato di uccisione di animali ex art. 544 bis C.P. e per ogni altra contestazione, chiedendone la punizione ai sensi di legge per tutti i reati. L’avvelenamento di animali è un reato punito dal Codice Penale”, conclude Meyer.

“Ricordiamo che la Legge è severa, e spero si possa fare luce su quanto accaduto, affinchè il responsabile non rimanga impunito”, afferma l’avv. Carchedi. “Si tratta di un crimine che non può essere sottovalutato, in quanto episodi di questo genere non possono che rappresentare un segnale di pericolosità sociale. Chi fa del male a chi non può difendersi, ferisce tutti noi. E”, conclude l’avv. Carchedi “una comunità che si volta dall’altra parte, smette, poco alla volta, di essere una comunità”.