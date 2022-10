SPETTACOLI “Fierce Woman”, domani la prima al “Venezia club” di Reggio Calabria

Riceviamo e pubblichiamo – Una nuova avventura abbraccia la città di Reggio Calabria grazie al format Fierce Woman, ideato e curato da Laura Pizzimenti , grazie al primo episodio della stagione dal titolo ‘To Plan’ by @fiercewomanaps. La location è nuova, stavolta Fierce Woman sbarca al ‘Venezia Club’, circolo privato conosciuto per le delizie culinarie ma anche per la sua programmazione musicale live negli anni. L’appuntamento è per domani, sabato 29 ottobre, a partire dalle 20,30.

Giovanna Miceli

Golfo Nicolosi

Pizzimenti Redi

Paola Alessandra Esposito

«Dopo aver pubblicizzato ed ospitato per molti anni figure femminili della nostra città, dopo aver introdotto gli ospiti maschili da qualche anno, finalmente – ci spiega Laura Pizzimenti- ho il piacere di pubblicizzare, promuovere e ospitare la prima coppia fierce del progetto che di fatto segna un’altra evoluzione del format Fierce Woman. Sono Piero Golfo e Vincenza Nicolosi di Bisestyle. ‘Coppia nel lavoro’ e anche nella vita privata».

“Giovanna Miceli è un’altra nuova ospite di questo episodio. È un architetto – prosegue– ma anche uno chef, e infatti senza esitazione la si può definire quale ‘architetto del gusto’. La terza ospite della serata sarà poi Paola Alessandra Esposito . Donna e professionista poliedrica, è la fondatrice di ‘PAE’ una marca di accessori da lei creata interamente a mano, prodotti artigianali, ma è anche un’attrice che fa parte dell’associazione Amaca (compagnia teatrale).

La madrina dell’episodio ‘To plan’ (progettare) non poteva che essere la Fierce Woman, nonché socia del direttivo dell’associazione: Paola Redi. Architetto, designer d’interni e specializzata anche nella comunicazione sui social.

Presenta l’evento Benvenuto Marra , ricordiamo quale primo ospite maschile del progetto, speaker radiofonico e presentatore. La selezione musicale sarà sempre curata da Luigi Regolo e il reportage fotografico da Alfredo Muscatello. La grafica dell’evento questa volta è una creazione di Piero Golfo Bisestyle (ospite dell’episodio).