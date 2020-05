SPECIALE MAMMA E’…8/ La mano che aiuta. Sabrina in prima linea. Mamma e volontaria in piena emergenza CoVid

di Sabrina Santacroce

Esperienza indimenticabile che mi ha portato a conoscere tantissime realtà familiari. Tante mamme che con sacrificio portano avanti le famiglie, battagliere e mai stanche, come le tante volontarie colleghe.

Stiamo vivendo l’emergenza a pieno regime come è pieno di amore un cuore di mamma e di volontaria! Non nascondo la mia paura iniziale ma tutto si è potuto superare prendendo coscienza e responsabilità verso gli altri. Volontaria del Dipartimento Protezione Civile Regione Calabria grazie per quello che abbiamo imparato negli anni per affrontare qualsiasi emergenza! Sempre pronti a donare il nostro tempo e aiuto alla popolazione nelle difficoltà. Continuiamo a essere responsabili a seguire le regole questo il mio appello a tutti voi senza mai abbandonare la speranza che tutto andrà bene. Grazie a tutti perché il vostro sorriso per noi è forza. Anche se dobbiamo rinunciare a stare a casa con i nostri affetti ciò che facciamo ci inorgoglisce e sappiamo che molte persone hanno bisogno del nostro aiuto, della nostra mano e a volte di una parola di conforto.