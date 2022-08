SP1 Pubblica illuminazione, l’opposizione scrive al sindaco

DI SEGUITO LA LETTERA INDIRIZZATA DAI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE AL SINDACO DI GERACE:

Sig. Sindaco,

I tratti vicini al centro abitato di Gerace della S.P. 1 sono sempre più frequentate da cittadini per salutari passeggiate a piedi o in bicicletta, essendo, tra l’altro, di collegamento con le contrade Badea e San Filippo lato montagna e Campo lato mare; inoltre è ormai consuetudine che, in occasione di feste (Borgo Incantato) e spesso nel mese di agosto, lungo tali tratti di strada vengano parcheggiate numerose autovetture che rimangono al buio.

La presente per segnalare la necessità ormai non rinviabile di un intervento per la realizzazione di pubblica illuminazione lungo la S.P. 1 nei tratti da località Calvario a c.da Badea e da c.da Barbara a c.da Campo.

Certi di un favorevole riscontro porgiamo cordiali saluti.

Gerace, 09/08/2022

Firmato

Giuseppe Varacalli

Giuseppe Macrì

Luigi Scaramuzzino