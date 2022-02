SP 1 GeracE’noi chiede lumi sul tratto di Puzzello

R. & P.

-Spett.le Città Metropolitana

Settore 11-Viabilità

Servizio Mobilità,Trasporti, ITS

REGGIO CALABRIA



-Preg.mo Signor Presidente

Città Metropolitana

REGGIO CALABRIA



Questo Gruppo Consiliare di Minoranza



PREMESSO



Che i lavori di cui all’oggetto si sarebbero dovuti concludere già entro il mese di novembre dell’anno 2020;



Che gli stessi sono stati avviati esattamente con un anno di ritardo;



Che con Ordinanza n.28 del 13.09.1921 del Settore 11 Viabilità di cui in indirizzo è stata disposta la chiusura della SP1 dal Km. 48+750 al Km. 49+300 con percorso alternativo SP 80-82 “dal 15 settembre 2021 sino a fine lavori (14.01.2022) salvo diverse disposizioni per fine lavori anticipata…..”;



POICHE’



a)- Alla data odierna non risulta che i lavori si siano conclusi entro la data prevista e nemmeno anticipatamente;

b)- risulta altresì che i lavori sono fermi;

CONSIDERATO



Che giungono a questo Gruppo ripetute richieste di cittadini, ormai esasperati, sullo stato dei lavori nonchè segnalazioni dei noti disagi che la situazione sta causando soprattutto alle attività commerciali e turistico-ricettive già economicamente oltremodo penalizzate dalla pandemia da coronavirus;



Che il percorso alternativo SP80-82 in molti tratti presenta condizioni di scarsa sicurezza per gli automobilisti (crepe, pericolosi dislivelli della carreggiata, scarsa o mancata illuminazione, etc.)



Questo Gruppo Consiliare



Chiede di sapere:

-i motivi alla base della mancata conclusione dei lavori entro la data prevista,

-se è stato stilato un nuovo cronoprogramma relativo alla ripresa dei lavori ed alla

data di conclusione degli stessi

-se alla data odierna è stata emanata una nuova ordinanza/annullamento o sostituzione della precedente.



Ringrazia anticipatamente e comunica che ogni riscontro potrà essere inviato a:

firmati i consiglieri di Minoranza

Giuseppe Varacalli (Capogruppo)

Giuseppe Macrì

Luigi Scaramuzzino