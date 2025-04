(foto fonte reportageonline)

LE CONGRATULAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE FILIPPO MANCUSO

<<Congratulazioni a Giuseppe Soluri e a tutti i giornalisti eletti che lo coadiuveranno nella guida dell’Ordine della Calabria per i prossimi anni. Soprattutto in questa difficile fase, l’informazione assume una funzione ancora più importante, perché, vista la complessità di ogni argomento con cui la politica e la società debbono misurarsi, è necessario avere un’informazione plurale, obiettiva e completa. Fatta da professionisti preparati, a cui occorre garantire la piena libertà d’opinione, nel rispetto della dignità delle persone. Per assicurare alla Calabria crescita economica e civile, c’è bisogno che la buona politica e la buona informazione si assumano la responsabilità di fare, ciascuno nel proprio ambito, la propria parte nell’esclusivo interesse dei cittadini>>.

UIL CALABRIA

La Uil Calabria saluta con stima e soddisfazione la rielezione di Giuseppe Soluri alla guida dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria.

Una conferma che premia il suo impegno costante, la sua competenza e il suo profondo senso delle istituzioni. In un tempo segnato da sfide complesse e da una crescente difficoltà nel garantire un’informazione libera, corretta e indipendente, il ruolo dei giornalisti si rivela sempre più centrale per la tenuta democratica del nostro Paese. L’informazione, quando è svolta con rigore e responsabilità, è presidio di legalità, strumento di verità, voce delle comunità. È anche baluardo contro le fake news, le pressioni indebite, le intimidazioni e i silenzi imposti.



In Calabria, dove il racconto della realtà spesso si intreccia con ostacoli e resistenze, il lavoro dei giornalisti è ancora più delicato e prezioso. Per questo, rinnoviamo il nostro sostegno a chi, come Giuseppe Soluri, rappresenta una guida autorevole in un settore che va tutelato e valorizzato.

Alla sua persona e a tutto il consiglio dell’Ordine, i migliori auguri di buon lavoro da parte della Uil Calabria.