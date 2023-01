Solidarietà: McDonald’s Siderno, terzo posto sul territorio Nazionale per la raccolta fondi

di Simona Ansani

SIDERNO – Da oltre venti anni McDonald’s sostiene la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia e il grande obiettivo in ambito nazionale per la raccolta fondi ha visto classificarsi al terzo posto il ristorante McDonald’s di Siderno, grazie al Licenziatario Sergio Scidà e tutti i suoi dipendenti che hanno coinvolto con garbo e tatto i clienti alla sensibilizzazione per sostenere il progetto di raccolta fondi.

Un assegno di 11250 euro, un traguardo che va ben oltre le aspettative, ma che riempie di orgoglio e gioia tutti, tutti coloro che hanno avuto un cuore grande e hanno sostenuto anche con un gesto semplice la solidarietà.

La Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia aiuta le famiglie a stare vicino al proprio figlio lontano da casa grazie alle Case Ronald vicino ai maggiori ospedali e alle Family Room, all’interno dei principali reparti pediatrici.

Come ogni anno dal 18 novembre all’11 dicembre con i McHappy Day, si svolge l’iniziativa dei ristoranti McDonald’s per donare ai tanti bambini la gioia di stare insieme alla famiglia e sostenere tutti i progetti futuri. Ma sostenere la Fondazione si può fare tutto l’anno all’interno dei vari ristoranti italiani McDonald’s oppure tramite bonifico o versamento, come riportato sul sito fondazioneronald.org.

Intervista Sergio Scida’ Licenziatario McDonald’s Siderno e Vibo Valentia

Foto Gallery