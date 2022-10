SOCIALISMO XXI Domenica mattina l’incontro a Marina di Gioiosa

R. & P.

SOCIALISMO XXI INCONTRA COMPAGNI E SIMPATIZZANTI A MARINA DI GIOIOSA JONICA.

DOMENICA 23 OTTOBRE, ORE 10.30.

SALA SEL CONSIGLIO COMUNALE.

Quali nuove prospettive ha la cultura socialista in Italia?

Quale può essere l’impegno dei socialisti in una fase di rielaborazione di un’ideale che non è mai stato cancellato?

È possibile riunificare tutti i socialisti italiani sotto uno stesso tetto?

Molti dirigenti e compagni non hanno mai smesso di tenere attivo un laboratorio che fosse di pensiero e di azione costruttiva, diretta a riproporre in pieno l’identità socialista.

SOCIALISMO XXI da tempo è impegnato in un’attività di riorganizzazione e di promozione sul territorio di questo impegno.

Domenica 23 nella sala consiliare del comune di Marina di Gioiosa Jonica Luigi Ferro Presidente Nazionale di Socialismo XXI, Vincenzo Lorè dell’ufficio di presidenza, Santoro Romeo Coordinatore Socialismo XXI Calabria si ritroveranno con simpatizzanti e compagni, per narrare il percorso sin qui compiuto e confrontarsi su tematiche che saranno poste dai partecipanti.

L’ inizio della riunione, aperta al pubblico ovviamente, è fissato alle 10.30.