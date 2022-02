SOCIAL E POLITICA Seminario di studi di FdI e Gn

R. & P.

Il 4 febbraio 2022, riprenderà il seminario di studi “Direzione di viaggio…per affrontare nuove sfide”, come sempre, incontro organizzato dal circolo di Gioventù Nazionale Locri e dal Dipartimento Cultura di Fratelli d’Italia Locri, l’evento si terrà presso la sede cittadina del movimento politico (sita in via Oliverio).

Questa volta, si dibatterà del binomio partiti / rete e del rapporto che intercorre tra i social e la politica stessa. In un mondo perennemente connesso, dove ormai tutto passa sulla rete ed i partiti tradizionali si sono quasi estinti, quale forma devono avere i movimenti politici in Italia?

A questa prima domanda si cercherà di dare risposta, tramite la relazione che andrà a fare Giovanni Scarfò, responsabile del dipartimento cultura del circolo territoriale di Fratelli d’Italia Locri, con il suoi intervento “Serve un partito o basta la rete?”, a seguire sarà la volta dell’esperto di comunicazione e titolare dell’agenzia ComuniKal, Francesco Carbone, il quale tratterà il tema “I social e la politica”, in questo caso, si esplorerà come vengono usati questi nuovi mezzi dalla politica, da chi vengono usati e quali siano i pro ed i contro, dell’uso degli stessi.

Ancor prima degli interventi programmati, introdurrà la serata, Giovanni Puro, presidente della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Reggio Calabria, a lui il compito di far da moderatore nel dibattito che andrà a concludere la serata.

Direzione di viaggio, con questo terzo incontro, tratta un tema di grandissima attualità e come sempre cerca di porsi come momento di crescita e di formazione, cercando di fornire utili strumenti per affrontare il mondo della politica e non solo. A questo appuntamento seguirà un altro, già in fase di programmazione.