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COSENZA – La Smile Cosenza Pallanuoto è pronta a rituffarsi nell’atmosfera delle grandi competizioni internazionali. La formazione guidata dal “patron” Francesco Manna rappresenterà l’Italia nella Final Eight della Conference Cup, un traguardo di enorme prestigio considerando che si tratta della prima partecipazione assoluta del club a questo livello. Inserita nel Gruppo B, la squadra cosentina sarà impegnata ad Atene, in Grecia, da mercoledì 25 a domenica 29 marzo. Federica Morrone e compagne affronteranno tre avversarie di grande tradizione: le balcaniche dello Zavk Mladost, le spagnole del C.N. Sant Feliu e le greche del Nc Chania. La Smile Cosenza arriva all’appuntamento nella miglior condizione possibile, forte di un percorso europeo finora impeccabile: imbattuta e capace di mantenere sempre il punteggio pieno. Un cammino che testimonia la crescita tecnica e mentale del gruppo, pronto ora a misurarsi con l’élite continentale.

Per la società, lo staff tecnico e le atlete, la partecipazione alla Final Eight rappresenta già un risultato storico, ma l’obiettivo è quello di continuare a sorprendere e confermarsi protagonista anche sul palcoscenico internazionale.