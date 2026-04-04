R. & P.

COSENZA – Giorni di messaggi, telefonate, post e abbracci virtuali. La Smile Cosenza continua a ricevere senza sosta attestati di stima e congratulazioni per lo storico successo europeo conquistato nella Conference Cup di Atene, un traguardo che ha acceso l’entusiasmo di tutta la città e portato la pallanuoto femminile cosentina in una dimensione nuova, prestigiosa e internazionale.

La Polisportiva, attraverso il presidente Francesco Manna, il vicepresidente Armando Filomia e il dirigente-legale Andrea Borsani, ha voluto ringraziare pubblicamente quanti, in queste ore, stanno manifestando affetto, orgoglio e vicinanza per un risultato che viene sentito come patrimonio dell’intera comunità sportiva.

“La vicinanza che stiamo ricevendo da due giorni – spiegano i dirigenti – va oltre la semplice vittoria sportiva. È il segno che questo gruppo è riuscito a creare un legame autentico con la città, con le famiglie, con chi ama lo sport e con chi crede nei valori che portiamo avanti ogni giorno. A tutti va il nostro grazie più sincero”.

Ma per la Smile Cosenza questo straordinario trionfo non può restare soltanto una bellissima pagina di sport. Il successo europeo, infatti, sta già producendo effetti concreti: sempre più bambine chiedono di avvicinarsi alla pallanuoto, tante famiglie stanno mostrando interesse, cresce la curiosità attorno al nuoto agonistico e a tutto il movimento natatorio cittadino.

Ed è proprio in questo contesto che la società lancia anche un messaggio chiaro e diretto alla comunità: sostenere la Smile Cosenza oggi è possibile in modo semplice e concreto, anche attraverso il tesseramento alla società sportiva. Un gesto accessibile a tutti che permette non solo di contribuire attivamente alla crescita del progetto, ma anche di entrare a far parte di una realtà che rappresenta con orgoglio il territorio a livello nazionale e internazionale.

Per questo la Polisportiva rilancia con forza e chiede formalmente all’Amministrazione comunale di rendere disponibile la piscina all’aperto di Cosenza tutto l’anno, struttura ritenuta indispensabile per ospitare le atlete, programmare al meglio le attività e accogliere il crescente numero di giovani che vogliono iniziare questo percorso sportivo.

“Abbiamo bisogno di spazi adeguati – affermano Manna, Filomia e Borsani – non soltanto per la prima squadra, ma per tutto il settore giovanile e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo. La piscina all’aperto rappresenta una risorsa strategica per la città e per l’intero movimento sportivo. Chiediamo che si acceleri sugli iter amministrativi e sulle decisioni necessarie per restituirla alla comunità”.

La Smile ribadisce con chiarezza che il successo europeo non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza. “C’è entusiasmo, c’è partecipazione, c’è un settore in piena espansione. Adesso servono risposte rapide e scelte chiare, per consentire a questo movimento di continuare a crescere e consolidarsi”.

La società attende ora risposte ufficiali dall’Amministrazione, in vista, anche, di un incontro già concordato con il sindaco, appuntamento ritenuto decisivo per definire tempi, modalità e prospettive della riapertura della piscina. “Abbiamo dimostrato cosa può fare questa città quando crede davvero nello sport – concludono –. Adesso vogliamo continuare a farlo, insieme”.