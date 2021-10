SMALTIMENTO RIFIUTI Le richieste della Fragomeni a Locride Ambiente

di Comune di Siderno

Nella giornata di ieri, Mercoledì 20 Ottobre 2021, il Sindaco Mariateresa Fragomeni ha convocato i massimi vertici aziendali della Locride Ambiente S.p.A. per fare il punto sulla raccolta di RSU e concordare con l’Azienda un piano operativo che permetta di ottimizzare il servizio di raccolta e lo spazzamento delle vie cittadine in tutto il territorio comunale.

L’incontro si è svolto alla presenza del Presidente di Locride Ambiente, avv. Giovanni Gerace, dell’Amministratore Delegato, dott. Cristian Careri, e del Direttore Tecnico, dott. Giuseppe Gugliotta. Per il Comune di Siderno era presente, oltre al Sindaco, anche l’ing. Pietro Fazzari.

Il Primo Cittadino di Siderno, nel corso dell’incontro, ha posto in evidenza l’intenzione di superare le criticità ambientali attraverso le seguenti azioni:

– bonifica immediata delle strade comunali da tutti i rifiuti abbandonati;

– modifica dell’orario di raccolta, da contenere entro le ore 7.00/8.00 del mattino, in modo che i mastelli non rimangano pieni in strada davanti le abitazioni ed esercizi commerciali;

– potenziamento della programmazione di pulizia e spazzamento delle strade da erbacce, sfalci e materiale simile che ingombrano vie e marciapiedi (rimesso sino ad ora ad indicazione del Comune) attraverso un migliore coordinamento con l’Ente;

– miglioramento delle attività di conferimento dei rifiuti ingombranti presso l’Isola Ecologica da parte dei cittadini, per garantire un alleggerimento del prelievo a domicilio;

Il Sindaco, Mariateresa Fragomeni, nell’ottica di un continuo e costante miglioramento del servizio, ha altresì rimarcato l’esigenza che l’azienda remuneri puntualmente i lavoratori operanti sul territorio comunale, i quali, pur trovandosi quotidianamente ad operare tra mille avversità (es. condizioni atmosferiche critiche), portano sempre a termine, con dignità, la propria quotidiana attività lavorativa.

Allo stesso tempo, il Sindaco assicura ai presenti che il Comune garantirà che vengano rispettati gli oneri economici dell’Ente nei confronti dell’Azienda (in tal senso, il Sindaco, appena proclamato, ha ordinato una verifica di cassa dell’Ente ed una relazione sulle reali condizioni economiche/finanziarie in atto).

Comune di Siderno e Locride Ambiente, attraverso gli organi apicali presenti da parte pubblica e aziendale, all’esito dell’odierno incontro, si sono reciprocamente impegnati alla migliore collaborazione nell’interesse della Città.