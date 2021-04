R. & P.

Oggetto: proclamazione stato di agitazione per ritardo pagamento retribuzioni febbraio e marzo 2021

consegna buste paghe mese di marzo 2021 e pagamento E.G.R. E buoni pasto – esperimento procedura conciliativa e di raffreddamento

In nome e per conto dei lavoratori nostri assistiti, Vs dipendenti presso i cantieri in epigrafe con la presente la scrivente organizzazione sindacale proclama lo stato di agitazione a partire dalla data odierna.

Ancora una volta ci troviamo di fronte alla necessità di ricorrere alla più grave forma di protesta sindacale per tutelare i lavoratori che si trovano continuamente a dover fronteggiare i ritardi di tale società nel pagamento delle retribuzioni che si ripetono con allarmante frequenza.

Sin dal primo momento , infatti, la scrivente O.S: si è trovata di fronte al dramma di retribuzioni non pagate e, quindi, di lavoratori costretti a prestare servizio senza percepire quanto dovuto, facendoli versare nella più totale incertezza sui tempi di pagamento e, per l’effetto, nella totale impossibilità di organizzare la propria vita e garantire l’adempimento delle indilazionabili spese ordinare e di vita quotidiana.

Ed è proprio al fine di fronteggiare tale insostenibile disagio, che i lavoratori sono costretti ad azionare le tutele apprestate dall’ordinamento a cominciare dal sistematico ricorso all’intervento sostitutivo della Stazione appaltante previsto dal Codice degli appalti, oltre che proclamare ad ogni piè sospinto stati di agitazione spesso sfociati in giornate di sciopero.

E’ del tutto evidente che il continuo ed ingiustificato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, ad oggi le mensilità di febbraio e marzo 2021, e per taluni Cantieri San Pietro di Caridà anche tre mensilità (gennaio, febbraio e marzo 2021), pagamento E.G.R., buoni pasto, determina pregiudizio ai lavoratori e alle loro famiglie, privati della certezza economica e dunque , della possibilita’ di poter contare sui propri profitti al fine di far fronte a spese quotidiane, ordinarie e straordinarie e scadenze fisse.

Ai fini dell’esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione previste dalla L. n. 146/90, la presente richiesta viene inviata alle Direzioni aziendali per il seguito di competenza, rimanendo in attesa delle convocazioni della scrivente organizzazione sindacale per l’esame dei motivi della controversia.

Vibo Valentia, 16.04.2021

Il Coordinatore Provinciale Slai Cobas

Nazzareno Piperno