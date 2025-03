R. & P. nota della Segreteria Provinciale SIULP Cosenza

Siulp Cosenza, con riferimento ai fatti accaduti lo scorso sabato pomeriggio in Via degli Stadi a Cosenza, esprime piena solidarietà ai colleghi della Squadra Volante, vittime di una campagna stampa denigratoria attuata da alcune testate giornalistiche e di diffamanti commenti di privati pubblicati sui canali social.

Come già chiarito dalla Questura di Cosenza attraverso una nota ufficiale, gli operatori della Squadra Volante hanno semplicemente posto in essere attività standard rispetto ad una persona che si è rifiutata di declinare le proprie generalità e di esibire un documento d’identità.

La magistratura, alla quale sono stati inviati gli atti relativi all’attività de qua, farà piena luce sugli eventi e sulle dichiarazioni rese dalla persona accompagnata in Questura e deferita all’AG anche per resistenza a pubblico ufficiale nell’espletamento di attività d’ufficio. In attesa della pronuncia dell’A.G. il Siulp esprime vicinanza ai colleghi e piena fiducia nell’operato della magistratura.