«SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO E ATTENTAMENTE MONITORATA» La Commissaria Caracciolo rassicura i cittadini di Siderno

di Gianluca Albanese

SIDERNO – «La situazione è sotto controllo e attentamente monitorata. Se i sidernesi continuano a rimanere a casa come impone la normativa vigente, avremo dei miglioramenti molto presto». Sono le parole della presidente della Commissione Straordinaria al vertice del Comune di Siderno, il vice prefetto Maria Stefania Caracciolo, che attraverso la nostra testata ha inteso inviare ai cittadini del comune più popoloso e tra i più estesi del territorio locrideo.

Nessun caso di chiamata o uso improprio del Centro Operativo Comunale istituito in via Francesco Macrì, nessun intoppo alla catena di solidarietà con a capo il Comune di Siderno e il coordinamento dell’ingegner Piero Fazzari, che vede il coinvolgimento di un cospicuo numero di volontari riuniti nelle associazioni riconosciute dalla Protezione Civile. Tutti impegnati a portare assistenza, cibo e medicinali alle persone in difficoltà.

«E’ in arrivo un nuovo camion – spiega la Commissaria Caracciolo – con cibo e altro materiale per bambini e persone bisognose. Tra l’altro, oggi pomeriggio vedo che, giustamente, non c’è nessuno in giro. Segno che i sidernesi sono cittadini meravigliosi che stanno rispettando i divieti imposti in maniera più stringente, alla luce del decreto del Presidente Conte e delle ordinanze regionali e comunali. Se rimaniamo a casa come stiamo facendo, saremo in grado – conclude la Commissaria – di contenere al massimo la diffusione dei contagi».