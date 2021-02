SITUAZIONE CONTAGI COVID A BOVALINO “Nuova Calabria” scrive al Prefetto

BOVALINO – Le consigliere comunali di Nuova Calabria Maria Alessandra Polimeno e Gloria Versace hanno scritto al Prefetto di Reggio Calabria Massimo Mariani e, per conoscenza, al dirigente del reparto di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, al Comandante della Stazione Carabinieri di Bovalino e al Dirigente del Commissariato di P.S. di Bovalino, per esprimere le proprie preoccupazioni sulla situazione dei contagi da CoVid-19.

“Le sottoscritte Consigliere comunali del Comune di Bovalino Maria Alessandra Polimeno e Gloria Versace – è scritto nella nota – si fanno portavoce della preoccupazione di tanti cittadini che in questi giorni chiedono maggiore e costante informazione circa la situazione epidemiologica da Covid19 sul territorio comunale.

L’ultima comunicazione del Sindaco rispetto ai dati dei contagi da Covid19 nel nostro Comune risale infatti al 28 Gennaio scorso. Da allora sono trascorse quasi due settimane senza nessuna informazione alla popolazione. In data 04/02/2021 su sollecitazione di numerosi cittadini e nell’esercizio delle funzioni di Consigliere comunali, le sottoscritte hanno inviato a mezzo PEC una richiesta ufficiale al Sindaco di Bovalino, rappresentando la preoccupazione di tutta la popolazione per la mancanza di notizie ufficiali, che contribuisce ad alimentare voci incontrollate e conseguente preoccupazione ed apprensione. Tale richiesta è rimasta a tutt’oggi ignorata, senza alcun riscontro neanche verbale, pur provenendo da due Consigliere comunali legittimate ad avere piena conoscenza dei dati riguardanti questa pericolosa emergenza sanitaria. Riteniamo che ciò, oltre a ledere un diritto, sia inaccettabile. La mancanza di un quadro giornaliero dei contagi non consente di garantire una comunicazione istituzionale efficace e trasparente, finalizzata a favorire una reale percezione del pericolo di diffusione del virus e conseguenti comportamenti più responsabili da parte di tutti i cittadini. Senza contare che l’esatta conoscenza dell’andamento epidemiologico giornaliero consentirebbe la programmazione in sicurezza delle attività che più interessano la collettività.

Tutto ciò premesso le sottoscritte Consigliere comunali chiedono a S.E. il Prefetto di Reggio Calabria Dott. Massimo Mariani, nell’interesse di tutta la comunità, di intervenire presso l’Amministrazione comunale di Bovalino affinchè venga ripristinato il diritto all’informazione e alla conoscenza della situazione epidemiologica da Covid19 nel territorio comunale e affinchè venga garantita – conclude la nota – una comunicazione istituzionale costante, efficace e trasparente nei confronti di tutti i cittadini bovalinesi”.