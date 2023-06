di Redazione

Oltre 20 vigili del fuoco e 8 automezzi è lo spiegamento di forze che questa notte è stato impiegato a Sinopoli in provincia di Reggio Calabria, per combattere le fiamme sviluppatesi all’interno di alcuni immobili, fortunatamente disabitati.

La sala operativa provinciale ricevuta la richiesta di soccorso attorno alle 20,45 ha immediatamente allertato le squadre di Palmi e Bagnara, successivamente supportate da altre tre squadre provenienti dal Comando di Viale Europa intervenute con autobotti, autoscala e carro bombole per aumentare la riserva d’aria degli autorespiratori in dotazione.

Complesso lo scenario dell’intervento a causa della tipologia di costruzione dei tre immobili coinvolti, edificati sulla centralissima Via Vittorio Emanuele.

Fabbricati risalenti ai primi del novecento e costruiti con un’unica struttura in legno comunicante tra loro.

Ciò ha reso difficili le operazioni di spegnimento, ma la perizia e la professionalità degli uomini coordinati dal Capo Reparto Piero De Salvo, hanno fatto si che le fiamme non si propagassero alle abitazioni limitrofe.

L’incendio è stato circoscritto dopo oltre nove ore di estenuante lavoro e in questo momento le squadre di Palmi e Bagnara sono ancora impegnate sul luogo per le opere di raffreddamento e messa in sicurezza dell’area che, probabilmente si protrarranno ancora per diverse ore.

Non si registrano feriti o vittime.

Anche l’atavica carenza di personale che affligge il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, ha preoccupato non poco gli uomini della sala operativa provinciale, che questa notte, anche a causa di incendi di vegetazione che hanno interessato alcune aree della provincia, si sono ritrovati la disponibilità di una sola squadra per la copertura delle due importanti aree jonica e tirrenica.