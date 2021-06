SINDACATI A SIDERNO Fragomeni:”Consegnerò dossier sui problemi della città per rilancio”

R. & P.

SIDERNO – “Il fatto che i Segretari Generali dei tre più importanti sindacati italiani (Cgil, Cisl e Uil) saranno a Siderno, in occasione della loro visita in Calabria il prossimo 26 luglio, è molto importante per la nostra comunità e testimonia anche il ruolo che la nuova Siderno può avere in una prospettiva di rilancio del suo settore turistico, tenendo il mirino ben puntato sul tema del creare nuovi posti di lavoro. Proprio per questo, dopo i tanti mesi passati a studiare e, soprattutto, ad ascoltare, grazie allo Sportello Fragomeni, le istanze della gente, toccando con mano i problemi della nostra città, ho pensato che sia necessario consegnare un dossier con le problematiche legate al lavoro, di cui ho preso ampia e profonda contezza in questo anno di campagna elettorale. Consegnare il documento nelle mani di figure autorevoli come Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, calabresi della locride come noi, significa portare alla ribalta i temi cruciali che attanagliano la città, quali la disoccupazione, la scarsa tutela che hanno le donne negli ambienti lavorativi, così come l’importanza di offrire una seria alternativa al lavoro nero, dilagante, vera emorragia di questo territorio. Il rilancio del nostro Comune, anche attraverso le politiche attive su turismo e lavoro stagionale, non può più essere rimandato” – E’ quanto ha dichiarato la candidata sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni.