Approvato il progetto di inclusione sociale “Coloriamo Case Social Housing”

R. & P.

ROCCELLA IONICA – L’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e la Fondazione Santa Marta, ente iscritto al RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) e braccio operativo della Caritas Diocesana – Diocesi di Locri Gerace, hanno stipulato un protocollo d’intesa per promuovere un progetto di inclusione sociale finalizzato al contrasto della povertà abitativa e all’accoglienza di persone e nuclei familiari in condizioni di marginalità sociale.

L’iniziativa, denominata “Coloriamo Case Social Housing”, ha origine dalla volontà del Comune di avviare un progetto sperimentale per l’utilizzo di alcune unità abitative situate in via Trastevere che fanno parte di un complesso recentemente riqualificato (“Coloriamo Case”) e svolgere una funzione di “governance” mettendo a disposizione, inoltre, una rete di professionisti costituita dagli assistenti sociali in forza all’ente, al Distretto di riferimento e contando sul supporto della Fondazione Santa Marta.

Il complesso immobiliare “Coloriamo Case” nasce dalla recente riqualificazione di un immobile comunale originariamente destinato ad alloggi per anziani in marginalità sociale e successivamente nel tempo utilizzato per il ricovero di soggetti singoli e famiglie in situazioni di estremo bisogno abitativo.

“Coloriamo Case Social Housing” prevede una serie articolata di servizi divisi per tipologia: “Housing First”, finalizzati all’inserimento, in appartamenti indipendenti, di persone senza dimora in situazione di disagio socio-abitativo cronico o in situazione di necessità abitativa ai fini della protezione della persona e di favorire percorsi di benessere e integrazione sociale; “Housing Led”, dedicati alla presa in carico di persone svantaggiate non croniche che vivono situazioni varie di grave privazione, manifestano bisogni immediati di inserimento abitativo, di formazione, di inserimento lavorativo e di incremento di reddito; servizi generali, rivolti agli occupanti del complesso abitativo comunale per aiutarli a sviluppare una solida identità sociale all’interno della comunità, sostenendoli nel percorso di crescita di competenze sociali e a rispondere a necessità di assistenza materiale e socio sanitaria.

Il progetto, unitamente al protocollo d’intesa, è stato presentato in Consiglio Comunale dall’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Cianflone che ha indicato le motivazioni di fondo della convenzione, di durata quinquennale, e specificato che la Fondazione Santa Marta si farà carico degli oneri e dei costi del progetto, mentre il Comune riconoscerà un contributo entro il limite del 25% dei costi.

La stipula del protocollo è avvenuta in Municipio alla presenza del Sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito, della Presidente della Fondazione Santa Marta Carmen Bagalà e dell’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Cianflone.