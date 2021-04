Siderno,Pd e Ripartiamo da Siderno chiedono potenziamento servizio distribuzione mastelli

A seguito della riapertura del Centro di distribuzione delle attrezzature per la raccolta differenziata, la cui attività è stata sospesa con l’istituzione della zona rossa nella nostra regione, il Partito Democratico e RipartiAmo da Siderno colgono l’occasione di portare all’attenzione della Commissione Straordinaria del Comune di Siderno il disagio, lamentato da numerosi utenti, circa la fruizione del servizio di distribuzione dei mastelli e dei sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti.

La costante attività di dialogo promossa con i cittadini, in vista delle prossime elezioni amministrative e profusa allo scopo di evidenziare le situazioni di disagio in ambito comunale, ci rende, necessariamente, portatori di richieste e proposte idonee a migliorare le condizioni di vivibilità della nostra cittadina anche e soprattutto, in termini di qualità di servizi erogati.

Attualmente, nel nostro Comune, popolato da circa 18 mila abitanti, è possibile usufruire del servizio di ritiro delle attrezzature, presso l’area sita in via F. Macrì (ex Comando Polizia Locale), in un unico giorno della settimana e, precisamente, nella giornata del venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30; ciò, di fatto viene a pregiudicare la possibilità, per la maggior parte degli utenti, di beneficiare del servizio di distribuzione in maniera piena e continuativa. Di conseguenza, si viene così a creare una evidente disfunzione nell’erogazione del servizio, aggravata, altresì, dalla particolare situazione ambientale in cui versa attualmente il nostro comune con rifiuti abbandonati lungo le vie cittadine e negli spazi verdi.

Al fine di porre rimedio all’attuale situazione, il Partito Democratico e RipartiAmo da Siderno richiedono, nel più breve tempo possibile, un intervento riorganizzativo consistente nell’implementazione del servizio di distribuzione dei mastelli e sacchetti. E ciò, sia in termini di articolazione dell’apertura al pubblico del Centro su più giornate lavorative, possibilmente con alternanza dell’orario mattutino e pomeridiano; sia in termini di unità di personale in atto impegnato, vista l’esiguità dello stesso e la necessità di garantire il buon funzionamento del servizio a tutti gli utenti.

Partito Democratico Siderno

RipartiAmo da Siderno