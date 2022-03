SIDERNO Via libera a nuove assunzioni al Comune

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Via libera a ulteriori innesti nella forza lavoro del Comune di Siderno. È quanto emerge dalla delibera di giunta n. 23 del 24 febbraio con la quale l’esecutivo Fragomeni ha approvato il piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e il piano delle assunzioni per l’anno in corso.

Si tratta di un passaggio fondamentale per ovviare a un annoso problema dell’ente, ovvero la gravissima carenza della dotazione organica di personale. La recente normativa (in particolare la legge 160/2020 e il decreto del 17 marzo 2020) hanno sensibilmente allargato le maglie dei vincoli per le nuove assunzioni, permettendo ai comuni che rispettano determinati parametri di bilancio di poter incrementare la spesa per il personale, procedendo a nuove assunzioni.

È il caso del Comune di Siderno, che ha quello che viene definito “valore soglia” pari al 24,63% (ben al di sotto della soglia minima del 27% prevista dal Dpcm del 17 marzo 2020) e quindi può incrementare la spesa per il personale nel 2022 fino a un massimo di 260.895,50 euro.

Manna dal cielo per un apparato burocratico storicamente sottodimensionato rispetto alla popolazione residente e che oggi può prevedere una dotazione organica massima fino a 111 unità.

Era dai tempi della stabilizzazione dei lavoratori ex Lsu-Lpu (biennio 2014-2015) che non si procedeva a una nuova “infornata” di dipendenti comunali. Oggi, il piano assunzioni 2022 prevede l’ingresso di due dirigenti, da selezionare mediante concorso pubblico per poterli collocare a capo delle due aree omogenee (la prima riguarderà i settori di Affari Generali, Programmazione e Finanze; l’altra Infrastrutture e Servizi al Territorio) istituite con la delibera di giunta numero 18 dello scorso 8 febbraio.

Ma non solo.

Con lo scorrimento delle graduatorie (o, in alternativa, con concorso pubblico) verranno assunti, nel 2022, un istruttore direttivo tecnico, un istruttore tecnico e un agente di polizia municipale part time al 66,66%, ovvero per 24 ore settimanali. Si prevede altresì l’assunzione di altri quattro agenti di polizia municipale ricorrendo al Decreto Legislativo 285/92 che disciplina l’utilizzo dei proventi dalle sanzioni amministrative pecuniarie.

Con concorsi pubblici, inoltre, si prevede di assumere due esecutori e altrettanti operai nel 2023; un istruttore contabile e un istruttore amministrativo nel 2024.

Per effetto della dotazione organica così determinata, sono stati soppressi due posti vacanti categoria B1 a tempo pieno e uno a tempo parziale e due della categoria C, istituendo due posti vacanti di dirigenti. Il totale dei posti nella nuova dotazione è di 106, per un ente che necessita come il pane di forze fresche e competenti in grado poter assicurare i servizi alla comunità.