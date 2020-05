SIDERNO Verso una corsa a quattro alle elezioni comunali di autunno

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Potrebbe esserci una quarta coalizione in corsa alle elezioni comunali di Siderno, in programma per il prossimo autunno. I movimenti sottotraccia degli attori politici cittadini, infatti, proseguono nonostante le residue limitazioni di movimento dovute all’emergenza CoVid-19 e viaggiano sulle linee telefoniche, sui social network e sulle applicazioni di messaggistica istantanea.

LA SITUAZIONE A OGGI

Finora, è noto che la compagine che ha amministrato dal 2015 al 2018 intenda, sotto la guida del Senatore Pietro Fuda, ricandidarsi in toto, magari con lo stesso Fuda nel ruolo di aspirante sindaco. Tanta, infatti, è la voglia di riprendere un filo interrotto con un decreto di scioglimento che è stato confermato dal TAR ma contro il quale l’ex amministrazione ha proposto ricorso al Consiglio di Stato, contestandone le motivazioni in maniera puntuale e dettagliata.

Ma non mancano le ipotesi alternative.

L’ex vicesindaco Domenico Barranca ha proposto da tempo la propria candidatura a sindaco, fondando, contestualmente, il movimento “Siderno nel cuore” che si è subito dotato di una propria sede in corso Garibaldi, angolo via Firenze. Il docente ha coinvolto nel progetto alcune personalità politiche (soprattutto di centrodestra) e prosegue incessante la propria attività nel sociale e in politica per portare avanti il proprio progetto amministrativo.

E poi c’è il terzo polo. Da tempo, infatti, è attiva una fitta interlocuzione tra partiti politici che condivisero l’esperienza dell’opposizione consiliare all’allora amministrazione Fuda. Partito Democratico, Fratelli d’Italia, Comunisti e Area Socialista, oltre a Forza Italia (al netto degli esponenti che hanno sposato il progetto di Barranca) che hanno firmato anche documenti comuni, incontrando, contestualmente, la Commissione Straordinaria su questioni specifiche e d’interesse generale. L’impressione è che ci sia la voglia di fare una terza lista, anche se non è chiaro, al momento, chi si candiderebbe al ruolo di sindaco.

Tutto qui? Sembra di no.

Il quadro descritto, già di per sé variegato, potrebbe ulteriormente arricchirsi, come dicevamo, con un quarto polo. Molti rappresentanti del mondo delle associazioni, delle società sportive, delle arti e delle professioni, del mondo del lavoro e della tradizione identitaria (vedi i Marinai) non s’identificherebbero nei tre schieramenti sopra descritti e potrebbero dare vita a una coalizione civica capace di fare tesoro di esperienze amministrative passate ma aprendo al vento di novità.

Sarà il futuro a dire se il quadro appena descritto si tradurrà in quattro liste in corsa alle elezioni.

Di positivo c’è che ci sono molti cittadini disposti a candidarsi per il bene della propria comunità, recuperando quella sovranità popolare che i due scioglimenti del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose hanno mortificato.

Insomma, c’è una Siderno per bene che ritiene che per non essere schiacciati da uno Stato invadente e viziato dal pregiudizio da una parte e dalla asfissiante presenza della ‘ndrangheta sul territorio, ci sia solo un modo: metterci la faccia e candidarsi per dare un’amministrazione liberamente eletta a una cittadina che rimane la più popolosa ed economicamente evoluta della zona e che vuole ritrovare lo storico ruolo guida del comprensorio.