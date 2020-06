SIDERNO VERSO LE ELEZIONI Sasà Albanese lancia la candidatura di Paolo Fragomeni a sindaco

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Mentre la settimana entrante si preannuncia decisiva per il futuro dei costituendi schieramenti in lizza alle elezioni comunali che, con tutta probabilità, avranno luogo nel mese di settembre, c’è chi, a Siderno, lancia una pietra nello stagno con una provocazione sul proprio profilo Facebook, lanciando la candidatura a sindaco dell’ex presidente del consiglio comunale Paolo Fragomeni, dopo aver compiuto un articolato ragionamento sui potenziali rischi che chiunque si ritroverà ad amministrare la città più popolosa del comprensorio (l’unica sopra la soglia dei fatidici 15.000 abitanti) potrebbe correre.

Si tratta dell’ex segretario provinciale dei Verdi, Sasà Albanese, che dopo una breve premessa scrive così: “La cosa più grave è che si fa finta di non capire che Siderno ha due grandi nemici che lavorano per affossarla: la ‘ndrangheta e un grumo di poteri occulti che fa capo alla Prefettura che da anni tengono il paese sotto scacco. Per sciogliere l’ultima amministrazione democraticamente eletta è stato usato strumentalmente il nome di Paolo Fragomeni, addirittura associandolo alla ‘ndrangheta. Questa accusa non ha ferito solo Paolo Fragomeni ma tutta la parte per bene di questo paese. Possiamo, politicamente, avere idee diverse da Paolo ma non possiamo accettare che per tenere Siderno sotto scacco si distrugga l’immagine di una persona per bene. Se Siderno ha un minimo di dignità e di orgoglio, a questo giro, dovrebbe candidare Paolo Fragomeni a Sindaco. Il destino di Siderno devono deciderlo i sidernesi, non le prefetture. Ricordatevi che se questa cosa passa in sordina, domani chiunque venga eletto, potrà essere triturato con accuse infamanti anche se infondate. È partendo dalla rimozione di questi nodi che si può disegnare un futuro per questa comunità. Se non si reagisce a questi sorprusi con atti di coraggio – conclude Sasà Albanese – tra qualche anno vedremo la storia ripetersi”.

Fin qui il post dell’uomo politico sidernese, da sempre appartenente all’area di Sinistra cosiddetta “radicale” che lancia la sua pietra nello stagno ben sapendo che, probabilmente, non si tratta di un’ipotesi immediatamente praticabile, visto che Paolo Fragomeni (la cui specchiata condotta e le cui origini familiari sono lontani anni luce da forzature e accostamenti impropri) è parte integrante dell’ex maggioranza consiliare espressione dell’ex amministrazione Fuda ed è all’interno della stessa che valuterà la propria ricandidatura.

Certo è che le questioni sollevate da Sasà Albanese sui potenziali rischi che possono correre i futuri amministratori appaiono reali. E di questo bisognerà tenere conto con grande attenzione in fase di composizione delle liste elettorali.