Siderno verso le elezioni.Maria Teresa Fragomeni lancia il tour d’ascolto

Siderno, 29 agosto 2020 – Prende il via il tour d’ascolto di Mariateresa Fragomeni. Una scelta legata al valore del radicamento sul territorio, all’ascolto dei cittadini di tutte le zone di Siderno, delle associazioni, delle categorie, che ha come significato una visione della politica sempre in movimento, che segue l’evoluzione sociale, economica, culturale della città. “Sarà un vero e proprio viaggio con tappe variabili in base alle realtà che mi vorranno incontrare. Penso che sia necessario rompere definitivamente con gli schemi del passato e questo tour vuole essere un ulteriore segnale di cambiamento, apertura ed inclusione” sottolinea Mariateresa Fragomeni. “Siamo una comunità che vuole crescere coinvolgendo più persone possibile nel nostro progetto: a questo proposito i nostri viaggi, le soste, saranno occasione per accogliere e raccogliere istanze, proposte, idee, progetti e suggerimenti che saranno ulteriore fonte di ispirazione per il nostro programma di Governo a Siderno. Non un gesto demagogico, ma l’attuazione concreta di quel pensiero imprescindibile sull’inclusione e la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica” – Così la candidata Sindaco a Siderno, Mariateresa Fragomeni, sulla partenza del suo tour d’ascolto.