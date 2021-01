Siderno verso le elezioni. A sinistra si è aperto il dialogo

R & P

Venerdì sera, come già preannunciato con alcuni comunicati, si è svolto

l’incontro politico fra una delegazione del Centro Democratico, Sinistra

Italiana e il Partito Democratico.

Le delegazioni, rappresentate rispettivamente da Giovanni Lanzafame, Gianluca Leonardo, Ercole Macrì, Giuseppe Oppedisano, Giusy Massara, Emmida Multari e Vincenzo Carnà, hanno ribadito le posizioni dei reciproci gruppi politici e hanno condiviso l’iniziativa di apertura di un tavolo di confronto, leale e trasparente, fra tutte le forze progressiste e democratiche presenti sul territorio.

L’idea è quella di un progetto lungimirante, senza ombre, per il bene di tutti e, in primo luogo, dei sidernesi e dell’intero comprensorio, che rigetti le opacità, e costruisca un percorso limpido, ampio e inclusivo.

L’incontro è stato certamente positivo, sebbene interlocutorio; si sono condivise alcune problematiche e l’idea che il futuro del paese vada costruito insieme e alla luce del sole.

Le rispettive delegazioni hanno deciso di aggiornarsi nei prossimi giorni per proseguire nella costruzione di un tavolo unitario nell’ambito di un nuovo centrosinistra, aperto al civismo democratico, in cui tutti sono benvenuti per costruire insieme la Siderno di domani.

Partito Democratico – Centro Democratico – Sinistra Italiana