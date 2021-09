Siderno verso le amministrative. Fragomeni: al lavoro per riunire le forze democratiche

R & P

Siderno, 2 settembre 2021 – “Ho sempre lavorato al dialogo con le forze politiche democratiche. L’obiettivo che mi sono posta è quello di unire su di un programma di cambiamento le diverse sensibilità cittadine. Nell’ambito di questi incontri, la scorsa sera c’è stata una riunione con una delegazione di alcune forze democratiche sidernesi. Purtroppo, al momento, non si è raggiunto un accordo sul programma, tuttavia si sono registrate importanti convergenze e ragionamenti positivi sulla Siderno che costruiremo dopo il voto. Continueremo a lavorare per un progetto condiviso che abbia come fine la rinascita e la ripartenza di Siderno – che è l’unica priorità della mia attività politica. Ho registrato, con soddisfazione, la stessa volontà di costruire un centro sinistra unito e di andare verso la stessa direzione. Questo è un fatto nuovo e di grande rilievo, una discussione di merito per la svolta, non un “accordicchio” in stile vecchia politica che non ci interessa e che non era nelle mire dei nostri interlocutori. Lavorerò ancora e fino in fondo per cercare di unire queste forze, nelle forme possibili e condivise, con spirito inclusivo ed apertura massima. Adesso la campagna elettorale sarà un ulteriore occasione di confronto e di scambio di idee per il futuro della nostra città. Dopo decideranno i sidernesi e sarà tornata la democrazia, finalmente!”

– Così Mariateresa Fragomeni, Candidata Sindaco di Siderno.