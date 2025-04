R. & P.

SIDERNO – In vista dell’avvio della stagione balneare, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Siderno Maria Teresa Floccari ha incontrato in mattinata gli imprenditori del settore per una verifica congiunta degli adempimenti propedeutici all’apertura.

Dopo aver introdotto i lavori e dato il proprio benvenuto ai numerosi presenti, l’assessore Floccari ha ceduto la parola alla Responsabile del Settore Urbanistica dell’Ente arch. Angela Alfieri (affiancata dal responsabile del servizio Demanio ing. Vincenzo Varano) che ha preso atto delle richieste di proroga pervenute, anticipando che ogni gestore riceverà un atto determinativo ad hoc al fine di dare il via alle operazioni di montaggio. La stessa, dichiarandosi disponibile a chiarire eventuali dubbi, ha inteso rimarcare l’importanza del rispetto della pulizia della spiaggia e di tutte le prescrizioni riguardanti gli aspetti igienico-sanitari. «Niente è nostro – ha detto – perché operiamo su beni comuni che devono essere rispettati da tutti i punti di vista».

Il I Luogotenente della Guardia Costiera Fausto Natalino, dallo scorso settembre alla guida dell’Ufficio Locale Marittimo di Siderno, ha ricordato le indicazioni ministeriali sulle date di avvio e chiusura della stagione balneare, concentrandosi, in particolare, sull’importanza della figura dell’assistente alla balneazione (cosiddetto “bagnino”) «che – ha spiegato – deve essere in possesso della dovuta qualifica e non può dedicarsi ad altre attività che non siano riconducibili all’assistenza dei bagnanti, presidiando la propria postazione in modo da poter intervenire prontamente per le operazioni di soccorso e salvataggio».

A questo proposito, il comandante Natalino ha aggiunto che «anche quest’anno, il prossimo 25 luglio terremo la Giornata Nazionale della Prevenzione dal rischio di annegamento, puntando con particolare attenzione alla preparazione dei bambini» e, sulla scorta di quanto verificatosi lo scorso anno, ha invitato i presenti a un utilizzo più consapevole della bandiera rossa negli stabilimenti balneari «a cui ricorrere solo – ha spiegato – nei casi in cui è necessario porre un divieto alla balneazione», chiamando tutti alla massima collaborazione nella prevenzione di fenomeni di inquinamento del mare.Nel trarre le conclusioni, l’assessore Floccari ha ribadito la disponibilità dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni a venire incontro alle esigenze degli operatori del settore balneare, anticipando che prima dell’apertura della stagione convocherà una nuova riunione al palazzo municipale per tirare le somme del lavoro di preparazione e definire le ultime indicazioni alle imprese.