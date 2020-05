SIDERNO VERSO LA STAGIONE BALNEARE Riunione in Comune coi gestori dei lidi

R. & P.

SIDERNO – Proficuo incontro tra i titolari degli stabilimenti balneari con il Comune e i rappresentanti delle varie istituzioni locali deputati al controllo e alla sorveglianza delle attività di balneazione



Appena ricevute le linee guide da parte della Regione Calabria, senza perdere tempo, la Commissione Straordinaria ha convocato i titolari degli stabilimenti balneari per definire insieme la procedura per il montaggio delle varie strutture.



All’incontro, presieduto dalla Commissaria Caracciolo, oltre a tutti i titolari degli stabilimenti associati all’organizzazione nazionale AssoBalneari e coordinati dal Presidente Dominick Figliomeni, erano presenti l’ingegner Surace, l’architetto Marfia, l’ammiraglio Minnici e l’ingegner Fazzari.



Da subito si è percepito che l’incontro si sarebbe svolto all’insegna della collaborazione con un confronto sereno, costruttivo nel pieno rispetto delle regole e delle linee guida.



Iniziando l’incontro c’è stata una interessante e significativa premessa da parte dell’ammiraglio Minnici e sostenuto dalla dottoressa Caracciolo che evidenziava come questo rapporto di collaborazione che si è creato deve far sì che nell’affrontare l’imminente stagione balneare. Non debbono esserci polemiche, proteste e malintesi, ma il tutto deve svolgersi in maniera costruttiva e nel rispetto dei ruoli e delle regole.



La dottoressa Caracciolo e l’ingegnere Surace nell’esternare la loro viva soddisfazione per l’ottenimento della Bandiera Blu evidenziavano come questo riconoscimento non deve essere solamente un grande e prestigioso traguardo ma deve essere un motivo di grande responsabilità e di impegno per essere mantenuta ed anche migliorata nei servizi.



A tal proposito è stato puntualizzato che il 18 Luglio prossimo un’apposita Commissione FEE verrà in loco per valutare l’organizzazione, i servizi, e le norme di sicurezza previsti in ogni singolo stabilimento.



Nel contesto dei montaggi dei vari stabilimenti e delle procedure da seguire è stato fatto omaggio a tutti i partecipanti di un interessante opuscolo con le indicazioni da seguire per ottenere la migliore sistemazione e agibilità.



In conclusione dell’incontro la Presidente Caracciolo ha ribadito che da parte del Comune ci sarà la massima disponibilità affinchè ognuno possa aprire la propria attività con la consapevolezza che le istituzioni saranno vicine a questa associazione dei Balneari che riveste grande importanza nel contribuire a qualificare l’immagine turistica di Siderno.



La Segreteria dell’Associazione Balneari