SIDERNO VERSO IL VOTO AMMINISTRATIVO L’appello alla responsabilità e all’impegno dell’AssoImprenditori “Insieme con il Cuore”

R. & P.

Riteniamo oggi che la forma più alta di solidarietà sia quella legata all’impegno politico a favore della propria comunità. Indipendentemente che abbia le connotazioni di destra o sinistra, purché sia svolto con onestà intellettuale, dedizione e competenza, non può trovare limitazioni di sorta né subire le tentazioni perverse del potere. La nostra comunità soffre da molto tempo gli aspetti patologici di una politica che non riesce, al netto dei nobili tentativi delle singole persone, a trovare una corrispondenza di ” amorosi sensi ” con i cittadini, ciò abbassa la qualifica dei nostri rappresentanti istituzionali. Le stagioni del commissariamento prefettizio dovranno presto lasciare il campo ad una richiesta sempre crescente di responsabilità democratica. Vi è ed è diffusa una onesta indignazione che non risparmia nessuna area sociale ed economica, complice anche questa terribile pandemia che facilita distanziamento umano ed in alcuni casi indifferenza ed esasperato egoismo. Tuttavia Siderno ha in sé ogni anticorpo per reagire e ricominciare un sia pur lento processo di riscatto e di risposta democratica ad ogni tentativo di annientamento. La solidarietà diventa così un valore transitivo tra più generazioni e tra diverse sensibilità culturali. Ripartiamo dalle cose positive fatte sia dalla politica sia dalla gestione commissariale, non esistiamo a sollecitare sia la preparazione di liste civiche e politiche capaci, in un sano e serrato confronto di proposte ed idee, di fare emergere il meglio di una Città che ha dato tanto e tanto continuerà a dare al comprensorio ionico ed alla intera Calabria.

Associazione Imprenditori Sidernesi

“Insieme con il Cuore”