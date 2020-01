SIDERNO Verso il piano spiaggia. Collaborazione più intensa tra gestori degli stabilimenti balneari e gli operatori turistici e commerciali

R. & P.

Tempestiva la risposta arrivata dagli Stabilimenti Balneari agli Operatori Turistici e Commerciali che li invitavano ad organizzarsi per contribuire ad allungare il periodo della operativita’ delle loro strutture.

Recepito l’appello ,al gran completo, si sono riuniti e dopo aver analizzata in maniera pacata ma abbastanza approfondita e articolata la realtà turistica della Città di Siderno ,con profonda convinzione hanno ritenuto opportuno puntare su una stagione balneare estesa dal 1* Giugno al 30 Settembre.

Subito sono passati alla fase operativa decidendo di ufficializzare la loro cooperazione in un Comitato definendolo ; “COMITATO STABILIMENTI BALNEARI SIDERNO”

Al vertice sono stati nominati come Presidente Domenico Figliomeni e Consiglieri Emanuele Sainato e Mario Trichilo

Come Tecnici sono stati indicati gli Architetti Raffaele Muzzi,Vincenzo Lizzi,i Geometri Giuseppe Gimondo e Domenico Catalano. A questi sono stati conferiti i poteri di rappresentare il Comitato nei rapporti con le diverse Istituzioni preposti al settore della Balneazione.

Il punto che i Titolari degli Stabilimenti ritengono di fondamentale importanza e’ un costruttivo rapporto di cooperazione con l’Amministrazione Comunale dove il rispetto delle regole e dei ruoli rappresentanono la base per ottenere gli obiettivi prefissati

In questo contesto. emerge chiaramente la necessità di valutare i tempi e le autorizzazioni necessarie per poter montare le diverse strutture e quindi essere già operativi con i primi di Giugno.

Tutti concordono sulla necessità di un ufficio capace di dare informazioni precise e chiare al fine di evitare malintesi e i ritardi che si sono verificate lo scorso anno.

In. chiusura dell’incontro l’Assemblea ha sentito la necessità’ di rivolgere un forte appello all’Amministrazione Comunale affinché la stesura del Piano Spiaggiò venga realizzato al più presto possibile e nei tempi che nei mesi passati sono stati evidenziati.

La Segreteria del Comitato