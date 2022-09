Siderno, variazioni nella raccolta differenziata su Corso della Repubblica nei giorni della Festa Patronale

di Redazione

SIDERNO-Con una nota pubblicata in data odierna l’amministrazione comunale avvisa i cittadini e le attività commerciali di C.so della Repubblica che, a causa della chiusura dello stesso nei giorni della fiera di Portosalvo, da oggi fino al 9 settembre p.v., la raccolta dei rifiuti porta a porta subirà alcune variazioni.

A tal proposito, tali utenze (commerciali e non) potranno:

– riporre i propri mastelli sulle relative traverse del Corso della Repubblica non occupate dalle bancarelle o nelle vicinanze dei carrellati situati, per l’occasione, su via C. Colombo;

– o, in alternativa, conferire i rifiuti proprio all’interno dei carrellati presenti su via C. Colombo.