SIDERNO Un’altra domenica di lotta per la Casa della Salute. Ieri le telecamere Rai

R. & P.

La mobilitazione spontanea per la realizzazione della Casa della Salute di Siderno che è andata crescendo in queste settimane ha visto l’adesione di molti cittadini e di tutte le forze politiche presenti sul territorio. La richiesta del diritto alla salute è diventata una parola d’ordine condivisa, una battaglia unitaria di tutta la città, per questo si è deciso di costituire un Comitato rappresentativo dei cittadini e di esponenti dei vari gruppi. Il comitato è composto da:

Comitato “Casa della Salute-Si”:

Sasà Albanese

Francesco Martino

Anna Romeo

Adriana Audino

Antonio Guerrieri



Le forze politiche:

Comunisti Uniti per Siderno (Antonio Sgambelluri, Alessandro Siciliano)

In Piedi per Siderno (Antonella Avellis, Stefano Archinà)

Noi per Siderno (Antonio Cutugno, Concetta Gaudio)

Partito democratico Siderno (Maria Teresa Fragomeni, Emmida Multari)

Rilancio di Siderno – Barranca Sindaco (Domenico Barranca, Carmelo Tripodi)

Sinistra Italiana (Giuseppe Oppedisano)

e come primo atto ha chiesto un incontro all’ASP di RC e a tutti i soggetti coinvolti nella questione sanitaria calabrese per avere risposte certe.

Continua la mobilitazione davanti all’ex Ospedale di Siderno per la la riapertura della Casa della Salute,come primo passo per un rilancio della struttura al servizio delle esigenze del territorio e dei cittadini della Locride.Presidio dalle 10,30 alle 12,corteo di auto in centro alle 12,flash-mob “Illuminiamo la Casa della Salute”, alle 18 davanti all’ex Ospedale

Francesco Martino a nome del Comitato

Fin qui il comunicato di lancio della giornata di protesta in programma domani. Bisogna altresì aggiungere che ieri pomeriggio una troupe della Rai ha realizzato un servizio sull’ex ospedale di Siderno, intervistando gli organizzatori della protesta.

Di seguito la lettera indirizzata alla Commissione Straordinaria dell’Asp di Reggio Calabria: