SIDERNO Tutto pronto per la celebrazione del 4 Novembre

R. & P.

In occasione della Festa Nazionale dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, Giovedì 4 Novembre 2021, la Città di Siderno commemorerà i Caduti di tutte le guerre e ringrazierà i militari in servizio in Italia e nelle missioni internazionali all’estero.

L’evento di commemorazione avrà inizio alle ore 10.30 con il consueto corteo che partirà dal Palazzo Municipale e si concluderà in Piazza Vittorio Veneto con la deposizione della corona di alloro presso il Monumento ai Caduti in Guerra.

La ricorrenza del 4 Novembre è un momento importante della storia e della civiltà italiana per esprimere il più alto sentimento di riconoscenza per le Forze Armate, che, con sacrificio e senso del dovere, si adoperano per la libertà e la pace oltre che per dedicare un pensiero a quanti si sono immolati per gli ideali di unità nazionale, di indipendenza e di democrazia.

La cittadinanza è invitata a partecipare nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.