SIDERNO Tutti negativi al tampone anti CoVid-19 i 25 poliziotti intervenuti allo sbarco dei migranti al porto di Roccella

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Una buona notizia innanzitutto. Ma anche un punto in meno per la propaganda populista e razzista che aveva già trovato un nuovo argomento, sostenendo che il virus del CoVid-19 trovasse negli sbarchi di immigrati in fuga dalla fame, dalla guerra e dalla carestia una sorta di veicolo privilegiato.

Fonti interne al Commissariato di P.S. di Siderno, infatti, riferiscono che sono risultati tutti negativi al tampone CoVid-19 i 25 poliziotti intervenuti lo scorso 10 luglio durante lo sbarco, al porto di Roccella Ionica, di una settantina di cittadini (prevalentemente di nazionalità pakistana), tra cui 28 risultati positivi al corona virus. Di questi, 5 minori non accompagnati, sono stati posti in isolamento domiciliare nel centralissimo hotel Miramare.

Insomma, si tratta di una notizia che riporta la giusta tranquillità in un contesto locale che ha agito comunque con buonsenso e umanità, condotte normali che in periodi come questo diventano quasi iconiche.