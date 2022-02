SIDERNO torna l’atletica leggera (Immagini e Video ESCLUSIVI)

di Gianluca Albanese (foto e video di Enzo Lacopo)

SIDERNO – Torna l’atletica leggera a Siderno. Dalla scorsa settimana sono ricominciati gli allenamenti dei giovanissimi atleti tesserati con l’Ulimp, la società guidata dal tecnico federale Alina Grigore, ex atleta di origine rumena che nel 2005 ottenne la quarta prestazione nazionale sui 400 metri piani.

Un sogno, quello di Alina, che si realizza grazie alla disponibilità dello stadio “Filippo Raciti”, l’unico in Calabria attrezzato con pista in tartan e pedane dei lanci e dei salti, concessa dall’amministrazione comunale. È bastato poco a trovare l’accordo tra Alina (che da anni vive a Caulonia con la sua famiglia e lì ha fondato nel 2018 la società di atletica) e il consigliere comunale con delega allo Sport Davide Lurasco, desideroso di ampliare la fruibilità dell’impianto sportivo cittadino, in attesa dell’esito della scheda progettuale presentata col Cis Calabria che prevede, tra l’altro, proprio il rifacimento della pista di atletica.

Ma per Alina va bene anche così, pur di ricominciare ad allenare bambini e ragazzi che negli anni scorsi si sono già fatti notare nelle varie competizioni a cui hanno partecipato. Sono 22 i tesserati, divisi tra gli allenamenti di lunedì, mercoledì e venerdì al “Dicone” di Caulonia e quelli del martedì, giovedì e sabato alle 16 al “Raciti” di Siderno. Sono impegnati prevalentemente nelle specialità di velocità, salto in lungo, corsa a ostacoli e lancio del vortex, tutte discipline che è possibile praticare a Siderno, nonostante gli eventi atmosferici e l’usura del tempo abbiano contribuito al deterioramento di parte della pista.

Nel video del nostro Enzo Lacopo le interviste ad Alina Grigore e a Davide Lurasco

VIDEO