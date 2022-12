Pro Loco Siderno, torna il Concorso “Natale in Vetrina”

di Redazione

SIDERNO- La Pro Loco di Siderno, in collaborazione con le Associazioni: Imprenditori

Sidernesi “Insieme col cuore” e Commercianti Città di Siderno, organizza la

seconda edizione del concorso “NATALE IN VETRINA“. L’evento ha l’obiettivo di contribuire a creare in città un’atmosfera di festa, dando ampio risalto alla rete commerciale sidernese.

Il regolamento prevede che i concorrenti scattino una foto della propria vetrina in versione natalizia e la inviino alla Pro Loco di Siderno che provvederà a pubblicarla sui propri canali social.

I cittadini potranno votare la vetrina che giudicano più bella lasciando un ‘like’ o recandosi personalmente alla sede della Pro Loco di Siderno.

Le votazioni si chiuderanno il sei gennaio. Saranno premiate le prime tre vetrine classificate.

Sponsor della manifestazione l’Agenzia “La Diano Viaggi” e il ristorante “Giorgini

Home”. Info e dettagli nel regolamento.