SIDERNO Tenta il suicidio. Salvato da una volante della Polizia

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Aveva deciso di farla finita nel cuore della notte, a quattro giorni dal Natale. E’ salvo grazie all’intervento di una volante del Commissariato di P.S. di Siderno.

Intorno alle 2 della scorsa notte, un uomo è stato visto in precario equilibrio sul balcone della sua abitazione in corso Garibaldi, una delle principali arterie cittadine. Avendone constatato il chiaro intento suicidario, gli uomini della Volante in servizio sono riusciti a entrare nell’appartamento e a trarre in salvo l’uomo, tirandolo indietro.

Una vita umana salvata, dunque, che equivale a una nuova nascita, nei giorni che precedono la celebrazione della Natività. Anche questo è Natale.