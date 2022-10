di Redazione

SIDERNO – Si terrà questo pomeriggio alle 18.00 presso l’Ymca in via marina, la tavola rotonda per discutere di scautismo attivo, fede e giovani, dal titolo “Da un coro di grida amare a un coro che grida Amore”. Presiederanno all’incontro il Monsignor Oliva, il Sindaco del Comune di Siderno Maria Teresa Fragomeni, il Presidente dell’osservatorio ambientale di Siderno Arturo Rocca, il segretario Regionale Masci Celeste Giovannini. A moderare gli interventi Cinzia Docile.