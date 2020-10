SIDERNO SUPERIORE Una targa e un muretto fresco di tinteggiatura per via Cavone

SIDERNO SUPERIORE Una targa e un muretto fresco di tinteggiatura per via...

di Redazione

SIDERNO SUPERIORE – Lo scorso 12 agosto, in occasione della Festa di Maria Santissima dell’Arco, è maturata l’idea di tinteggiare il muretto di via Cavone e di apporre una targa in marmo a suggello dell’iniziativa. E dall’idea alla realizzazione il passo è stato breve, a testimonianza dell’importanza dei valori del volontariato e dell’associazionismo.

Un segnale di amore verso la propria cittadina, che il comitato “Pro piazza Cavone”, così come tutte le altre associazioni di Siderno Superiore, hanno reso il borgo medievale di Mocta Sideroni quello che è cresciuto più rapidamente nel corso degli ultimissimi anni.

E allora, vale la pena menzionare l’intero organico del comitato pro piazza Cavone.

Presidente: Aldo Caccamo

Vice Presidente: Vincenzo Schirripa

Segretario: Francesco Ferraro

Tesoriere: Giuseppe Longo

Consiglieri: Gianluca Barbaro, Riccardo Gioberti, Giovanna Bolognino, Rosamaria Bolognino, Francesco Figliomeni, Giuseppe Calautti, Simona Scannella, Carmine Scannella, Domenico Bolognino, e Damiano Pezzano.

Tutti loro intendono rivolgere un ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato in maniera volontaria all’iniziativa, dalla ditta Albaflor di Pino Albanese che ha donato le piante, alla ditta Giuseppe Mazzone per la targa e al pittore Domenico Fragomeni per la tinteggiatura.