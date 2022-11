SIDERNO SUPERIORE San Martino all’insegna della musica con Let’s Ca

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Uno spazio di espressione artistica per giovani musicisti emergenti, al fine di farli incontrare e contaminare con le loro note. È il senso dell’evento ideato dall’associazione di promozione sociale “Let’s Ca – Andiamo in Calabria” per il prossimo venerdì 11 novembre a piazza San Nicola di Siderno Superiore.

Una serata artistica e musicale adatta a tutte le età, organizzata in collaborazione con l’associazione “Pajsi meu ti vogghiu beni” di Siderno Superiore e con il supporto dell’amministrazione comunale. Il titolo, ovviamente, richiama la tradizione dell’assaggio del vino novello: “A san Martinu cantamu e ‘mbivimu”.

“L’inizio dell’evento – è scritto in una nota diffusa agli organi di stampa – è previsto per le h. 18. Per coinvolgere le famiglie e più piccoli sarà disponibile un servizio di trucca bimbi ad offerta libera (fino alle ore 20) a cura delle volontarie dell’associazione. In piazza dal pomeriggio saranno presenti alcuni artisti locali che esporranno le loro opere (grafiche e pittoriche) che sarà possibile acquistare. La parte musicale dell’evento inizierà alle ore 20.30, quando si esibiranno gli artisti. Questa parte della serata sarà suddivisa in due momenti: uno dedicato alla presentazione dei vari musicisti che si esibiranno coi loro pezzi inediti, l’altro in cui gli artisti si alterneranno suonando collettivamente in modalità jam session, riarrangiando loro pezzi e puntando sull’improvvisazione”.

Tra gli artisti che si esibiranno, Abov, Armando Quattrone, Bassoprofilo, Franco Giannilivigni, Gabriele Malgeri, Giovanni Tallura, Libero J., Nephlim, Paola Larosa e Vincenzo Bilotta e Tommaso Pedullà dei “MorsoMarso”.