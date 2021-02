SIDERNO SUPERIORE La fontana di via Cavone ritrova l’antico splendore

di Gianluca Albanese

SIDERNO SUPERIORE – E’ grande la soddisfazione del comitato pro Piazza Cavone per il restauro della fontana di via Cavone, nel borgo antico di Siderno Superiore.

In una nota diffusa agli organi di stampa, si apprende che, prima dell’inaugurazione, avvenuta nei giorni scorsi “L’osservatorio ambientale ‘Diritto per la vita’ presieduto da Arturo Rocca ha provveduto a fare il campionamento al fine di poter compiere le dovute analisi di laboratorio, dalle quali è emerso che l’acqua è di grande qualità per il consumo umano e priva di qualsiasi criticità.

Al centro dell’analisi – prosegue la nota – oltre ai parametri microbiologici, anche 80 elementi di metalli pesanti, che hanno confermato la bontà dell’acqua, proveniente direttamente da Canolo”.

Il comitato pro Piazza Cavone, quindi, nelle persone del presidente Aldo Caccamo, del suo vice Enzo Schirripa, del segretario Francesco Ferraro, del tesoriere Giuseppe Longo e dei consiglieri Simona Scannella, Giovanna Bolognino, Rosamaria Bolognino, Gianluca Barbaro, Riccardo Gioberti, Carmine Scannella, Antonio Scannella, Francesco Figliomeni, Giuseppe Calautti, Domenico Bolognino e Damiano Pezzano, rivolge i propri ringraziamenti “Per la collaborazione, alla Commissione Straordinaria rappresentata dal dottor Gino Rotella, ad Arturo Rocca, all’impresa costruzioni di Damiano Pezzano, e a Domenico Gioberti, Vincenzo Strati e Giuseppe Badia”.

La foto a corredo del pezzo, ritrae alcuni membri dell’associazione insieme al nostro Enzo Lacopo, autore di un apprezzato videoreportage sull’inaugurazione, che sottoponiamo nuovamente alla Vostra attenzione.

Ad maiora semper!