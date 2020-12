SIDERNO SUPERIORE Due nuove giostrine in piazza Cavone

di Gianluca Albanese

SIDERNO SUPERIORE – Piazza Cavone, la meravigliosa balconata dalla quale si gode tutto il panorama della costa, da oggi si impreziosisce di una nuova installazione. Dopo che nelle scorse settimane sono stati realizzati un nuovo muretto di contenimento e un guard-rail, da oggi nell’aiuola alla sinistra rispetto alla scalinata d’ingresso, sono stati installate, per la gioia dei più piccini, due giostrine, ovvero due cavallucci a dondolo per allietare le ore di gioco all’aria aperta.

Una soddisfazione ulteriore, dunque, per il comitato “Pro Piazza Cavone” che cura in maniera meticolosa uno degli angoli più belli di Siderno Superiore e che per questo riceve quotidiani attestati di stima e gratitudine da parte dei cittadini, dopo aver ricevuto un encomio ufficiale in consiglio comunale il 27 ottobre del 2017.

Una gioia condivisa dal folto numero di componenti il comitato, dal presidente Aldo Caccamo al suo vice Vincenzo Schirripa, dal segretario Francesco Ferraro al tesoriere Giuseppe Longo, passando per i consiglieri Riccardo Gioberti, Simona Scannella, Giovanna Bolognino, Rosamaria Bolognino, Gianluca Barbaro, Carmine Scannella, Antonio Scannella, Domenico Bolognino, Francesco Figliomeni, Giuseppe Calautti e Damiano Pezzano.

Ancora una volta, dunque, aggiungiamo il nostro plauso e quello dell’intera redazione di Lente Locale al comitato Pro Piazza Cavone e a tutte le altre associazioni di Siderno Superiore che con la loro incessante e appassionata attività stanno rendendo questo borgo tra quelli che si sono abbelliti di più negli ultimi anni.